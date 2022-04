Hannover (www.anleihencheck.de) - Unter dem Eindruck einer hohen Teuerungsrate in der Euro-Zone im März haben deutsche Staatsanleihen leicht nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die robusten Arbeitsmarktdaten hätten US-Treasuries belastet.Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone seien nach vorläufigen Daten im März mit +2,5% zum Vormonat bzw. +7,5% zum Vorjahr deutlicher gestiegen als erwartet. Hauptursache der erhöhten Inflation seien erneut die Energiepreise (+44,7% zum Vorjahr) gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...