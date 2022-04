DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Auftragseingänge

Sparkassen-Finanzgruppe startet mit erweiterter Rubean-App in den Markt - Die "Sparkasse POS" (S-POS) App erlaubt jetzt PIN-Eingaben für höhere Zahlungen - Rubean erwartet anziehende Umsätze München, den 4. April 2021: Die deutsche Sparkassen-Finanzgruppe ist mit einer erweiterten Zahlungsempfangslösung in den Markt gestartet, die auf der Entwicklung des Fintech-Unternehmens Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), beruht. Die neue "Sparkasse POS" (S-POS) ermöglicht die Abwicklung von höheren Zahlungssummen über 50,00€ auf einem breiten Spektrum von Android Geräten . Der Kunde eines Händlers, der S-POS nutzt, gibt dafür bei Bezahlung die Karten-PIN in ein Smartphone oder ein anderes Android-Endgerät des Händlers ein. Bisher stand die PIN-Funktion nicht zur Verfügung und es war bei Nutzung der S-POS-App nur möglich, Zahlungen bis maximal 50 Euro je Transaktion entgegen zu nehmen. "Der Charme der rein softwarebasierten Bezahlterminal-App namens S-POS besteht in der raschen und bequemen Inbetriebnahme über den Google Play Store und in einer leichten Handhabung auf verschiedenen Android-Geräten, wie zum Beispiel auf Samsung Phones", sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. Aufgrund der erhöhten Nutzungsmöglichkeit rechnet Rubean mit wachsenden Anwendungen durch vor allem kleinere Händler, stark steigenden Transaktionszahlen und so auch mit wachsenden Umsätzen für Rubean selbst. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS , die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG

