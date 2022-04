Kult-Investorin Cathie Wood ist in großer Sorge um die amerikanische Wirtschaft. Das Verbrauchervertrauen in den USA sei heute niedriger, als es mitten in der Pandemie war, schrieb sie am Sonntag auf Twitter. Sollte die US-Notenbank in der aktuellen Phase die Zinsen erhöhen, sei dies ein Spiel mit dem Feuer."Am Freitag kehrte sich die Renditekurve - gemessen an der Differenz zwischen den Renditen der 10-jährigen und der 2-jährigen Staatsanleihen - um", so die Gründerin von ARK Invest. "Das deutet ...

