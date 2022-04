Unser Trading-Experte Volker Buschung empfiehlt, die doppelte Position des Short-Hebelzertifikats auf den DAX mit Absicherung zu halten. Lesen Sie seine exklusive Empfehlung für wallstreet:online-Leser plus Analyse!

Wir stehen heute Morgen im DAX um 08.31 Uhr bei 14.522 Daxpunkten. Das ist gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag von 14.446 ein Aufschlag von 76 Punkten.

Wir halten weiterhin eine doppelte Position vom Short-Hebelzertifikat der BNP Paribas mit der WKN PD1RV4. Es hat einen geringen Spread von 0,01 Euro und hat im Moment einen Hebel von 28. Wir hatten die doppelte Position zu 3,03 Euro gekauft. Der Kurs ist aktuell bei 5,23 Euro. Wir sicherten die doppelte Position zu 3,04 Euro ab und sind aus dem Risiko. Weitere Handlungsbedarf ist im Moment nicht gegeben.

Es sollten maximal fünf Prozent des Gesamtdepots in diese kurzfristige Investments investiert werden.

Der Tageschart zeigt uns am Freitag mit 128 Punkte eine Handelsspanne, die innerhalb der vom Donnerstag liegt, einen Inside Day. Beim Breakout aus dem Inside Day wäre das Ziel im klassischen Sinne das Hoch oder das Tief vom Donnerstag. Das würde bedeuten, bei einem Ausbruch auf der Oberseite, müsste der DAX bis 14.730 ansteigen. Damit dies gelingt, müsste er die Range bis 14.558 nach oben erneut verlassen. Beim Ausbruch auf der Unterseite wäre das Ziel die 14.323 und nur 22 Punkte tiefer käme das Tagestief vom letzten Montag und damit auch das Vorwochentief bei 14.301. Im Overnight Handel konnte der DAX bereits bis zum Tageshoch vom Freitag, bei 14.506, ansteigen. Dies bedeutet, dass der DAX mit einem Aufwärtsgap zum Freitag reinkommt.

Der Wochenchart zeigt uns eine Candle mit einem langen Docht, nachdem wir die 14.803 berührt hatten. Da sich am Freitag der Abverkauf vom Mittwoch und Donnerstag nicht fortgesetzt hat, blieb der Körper der Candle weiß. Der Close liegt aber unterhalb der Hochs der letzten 3 Wochen. Damit kann man dies als deutliche Reaktion von der alten Range bei 14.803 interpretieren. In dieser Woche wird es darum gehen, ob der DAX den Docht wieder zurückkaufen kann oder wir mit Bruch des Vorwochentiefs bei 14301 wieder in den Abwärtstrend übergehen in Richtung 14.094 und tiefer.

Volker Buschung hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schrieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.

Dieser Artikel stellt keine Beratung, die enthaltenen Informationen keine Aufforderung zu Wertpapiertransaktionen jedweder Art, dar. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Leser gleichermaßen. Diese können in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr voneinander abweichen. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen in keinerlei Weise die individuelle Situation der Nutzer. Sie stellen lediglich die persönliche Einschätzung des Verfassers dar. Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden ist ausgeschlossen. Macht der Nutzer die Analysen zur Grundlage eigener Handelsentscheidungen, so geschieht dies grundsätzlich auf eigenes Risiko. Der Handel mit Wertpapieren birgt immer die Gefahr des Verlusts bis hin zum Totalverlust. Die in der Vergangenheit erzielten Gewinne stellen darüber hinaus keine Gewähr für etwaige Gewinne in der Zukunft dar. Wir empfehlen daher vor jedem Kauf oder Verkauf einen Bankberater zu konsultieren. Grundsätzlich sollten die Positionsgrößen gehebelter Derivate klein gehalten werden. Die Auswahl sowie Gewichtung von Wertpapieren in Ihrem Depot hängt von Ihrer persönlichen Risikoneigung sowie Vermögensstruktur ab. Positionsgrößen, die aus den Artikeln abzuleiten sein können, sind daher möglicherweise nicht für Ihr individuelles Anlegerprofil geeignet. Auch in diesem Fall sollte Rücksprache mit Ihrer Haus- und / oder Depotbank oder einem Anlageberater gehalten werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren Standard-Disclaimer hin.

