Der Automobilzulieferer rückt wieder in den Fokus. Nachdem ElringKlinger 2020 auch wegen Corona in die roten Zahlen geraten war, konnte man im letzten Jahr wieder in die Gewinnzone zurückkehren - und das sogar recht deutlich. Nach einem Verlust von 41 Mio. € in 2020 wurde nun ein Überschuss von 56 Mio. € gemeldet. Das war immerhin das beste Ergebnis seit 2017. Auch beim Umsatz konnte ElringKlinger wieder besser abschneiden. Hier ergab sich ein Zuwachs auf Jahresbasis um knapp 10 %.



Der operative Gewinn auf Basis des EBIT wurde dabei auf 102 Mio. € mehr als verdreifacht. Die besonders gute Nachricht dabei: Mit dem ausgewiesenen Wachstum schnitt man wesentlich besser ab als die entsprechenden Daten aus der globalen wie auch europäischen Automobilproduktion.



