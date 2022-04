HOUSTON, April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 547 Energy International LLC ("547 Energy"), die Investmentplattform für saubere Energie von Quantum Energy Partners ("Quantum"), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für Aer Soléir, einem Unternehmen im Bereich Onshore-Wind-, Solar- und Energiespeicherung mit Hauptsitz in Dublin, Irland, zugesagt hat. Aer Soléir unterstützt Europas Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden, durch die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb von Projekten im Bereich erneuerbare Energien in ganz Europa.



Aer Soléir hat 20 Beschäftigte, die aktiv Projekte in der Entwicklungsphase in der gesamten Europäischen Union finanzieren. Das Unternehmen wird von den beiden Gründungspartnern Andy Kinsella, Chief Executive Officer, und Manus O'Donnell, Chief Financial Officer, geleitet. Andy Kinsella und Manus O'Donnell sind auch Mitglieder des Vorstands und unterstützen in dieser Funktion das Wachstum von Aer Soléir. Andy Kinsella verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im internationalen Energiesektor. Er bekleidete Führungspositionen unter anderem bei ESB International, dem Electricity Supply Board (ESB) in Irland, GE, Siemens und zuletzt bei Mainstream Renewable Power, wo er als CEO tätig war. Manus O'Donnell war zuletzt Chief Investment Officer bei NTR plc, einem in Dublin ansässigen Investor und Vermögensverwalter von Projekten im Bereich erneuerbare Energien mit Schwerpunkt auf Wind- Solar- und Speicherprojekten in Europa und den USA. Davor hatte er Führungspositionen im Bereich Finance bei Mainstream Renewable Power und Airtricity inne.

Andy Kinsella, Gründungspartner und Chief Executive Officer von Aer Soléir, kommentierte: "Wir haben ein Spitzenteam geschaffen, das die Entwicklung in der Frühphase fördert und Projekte erfolgreich durch Lizenzierung, Finanzierung, Konstruktion, Bau und Betrieb führt. Unser Wachstum wird durch unser Bestreben bestimmt, herausragende Großprojekte für den Umstieg auf erneuerbare Energien zu entwickeln und umzusetzen, die den Gemeinden in ganz Europa wesentliche und dauerhafte wirtschaftliche Vorteile bringen."

Manus O'Donnell, Gründungspartner und Chief Financial Officer von Aer Soléir, ergänzte: "Der Zeitpunkt für den Start von Aer Soléir, einer auf Europa ausgerichteten Plattform für erneuerbare Energien, hätte gar nicht besser gewählt werden können. Wir freuen uns über die Fachkompetenz und die Kapitalbereitstellung von 547 Energy sowie auf den Ausbau unserer Partnerschaften mit engagierten Entwicklern in ganz Europa."

Gabriel Alonso, Chief Executive Officer bei 547 Energy, sagte: "Andy Kinsella und Manus O'Donnell haben ein sehr erfahrenes und talentiertes Team ins Leben gerufen, das Europas kurzfristige und ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien und den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft unterstützen wird. Wir sind zuversichtlich, dass Andy, Manus und das Team in der Lage sein werden, Aer Soléir zu einem führenden reinen Entwickler für erneuerbare Energien in Europa zu machen, während das Team daran arbeitet, die für den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft erforderlichen Projekte zu entwickeln."

"Der Bedarf an Projekten im Bereich erneuerbare Energien zur Bewältigung der Energiewende in Europa ist gewaltig", so Sean O'Donnell, Partner und Leiter von Energy Transition bei Quantum. "Wir freuen uns darauf, Andy, Manus und das Team von Aer Soléir dabei zu unterstützen, wichtige Assets im Bereich erneuerbare Energien zu identifizieren, in diese zu investieren und sie bis zur Inbetriebnahme zu begleiten."

Über Aer Soléir

Aer Soléir ist ein werteorientiertes Unternehmen mit einer klaren Vision und Mission. Als fokussiertes europäisches Unternehmen für erneuerbare Energien investieren wir in nachhaltige Infrastrukturprojekte in der frühen Entwicklungsphase und darüber hinaus. Wir nutzen unsere umfassenden Erfahrungen im Bereich erneuerbare Energien und strategische Investitionen, um gemeinsam mit lokalen Partnern neue Optionen für die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb von Onshore-Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekten in ganz Europa zu fördern und zu beschleunigen.

Weitere Informationen über Aer Soléir finden Sie unter https://www.aersoleir.com

E-Mail info@aersoleir.com

Über 547 Energy

547 Energy ist bestrebt, durch Partnerschaften mit führenden Unternehmern, die das Wachstum in der sauberen Energiewirtschaft vorantreiben, den Wert für seine Anleger zu maximieren. Bis heute hat 547 Energy in ConnectGen, BlueFloat Energy, Aer Soléir, bestimmte verbundene Unternehmen von ENORA S.A. und NetOn investiert. Die Gründung von 547 Energy erfolgte durch Branchenveteran Gabriel Alonso, der das Unternehmen auch leitet. 547 Energy wird von Quantum Energy Partnersunterstützt, einem führenden Kapitalanbieter für die globale Energiebranche. Weitere Informationen über 547 Energyfinden Sie unter www.547energy.com, oder senden Sie eine E-Mail an info@547energy.comoder an Jeff Muir unter jmuir@547energy.com.

Woher kommt der Name "547 Energy"?

Das menschliche Auge sieht Farben mit Wellenlängen von etwa 400 Nanometern (violett) bis 700 Nanometern (rot), wobei Grün eine Wellenlänge von etwa 490 bis 575 Nanometern hat. Eine Wellenlänge von 547 Nanometern ist als "elektrisches Grün" sichtbar, eine Farbe, die das übergeordnete Ziel von 547 Energy darstellt - eine Zukunft mit nachhaltiger Energie voranzutreiben.

Über Quantum Energy Partners

Quantum Energy Partners wurde 1998 gegründet und ist ein führender Anbieter von Private-Equity-Kapital für die Bereiche klimafreundliche Energieversorgung, Energiewende und Dekarbonisierung, der seit seiner Gründung gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen mehr als 18 Milliarden USD an Kapitalzusagen verwaltet hat. Weitere Informationen über Quantum finden Sie unter www.quantumep.com, oder wenden Sie sich an Michael Dalton unter +1-713-452-2110.

Pressekontakt

Ally Copple

Ally@InnovantPR.com

+1-713.201.8800