Jenoptik-Calls mit 95%-Chance bei Kurserholung auf 30 Euro

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Konzerns mit dem Hauptaugenmerk auf optischen Technologien (Photonik), die von etlichen Industrien, wie beispielsweise der Halbleiter-, der Automobil-, aber auch der Medizintechnik angewendet werden, Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601), befindet sich seit dem Jahresbeginn 2022 massiv unter Druck. Notierte die Aktie noch am Jahresbeginn oberhalb von 37 Euro, so wurde sie im frühen Handel des 4.4.22 um 30 Prozent tiefer bei 26 Euro gehandelt.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen und einem zuversichtlichen Ausblick senkten Experten zwar die Kursziele für die Jenoptik-Aktie, bekräftigten aber auch gleichzeitig mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen. Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest eine Kurserholung auf 30 Euro, wo die Aktie zuletzt am 30.3.22 gehandelt wurde, zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR5T8L7, wurde beim Aktienkurs von 26,27 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Kann sich die Jenoptik-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 30 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,37 Euro (+95 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,88 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,88 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3DZK7, wurde beim Aktienkurs von 26,27 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,81 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,8971 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,8971 Euro, BV 1, ISIN: DE000TT1ZNB1, wurde beim Aktienkurs von 26,27 Euro mit 6,64 - 6,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,10 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jenoptik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Jenoptik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de