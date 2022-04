Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Indices hätten im Februar ihren Abwärtstrend fortgesetzt, mit Ausnahme des FTSE 100. Nach -3,9% im Januar sei der STOXX 600 mit einer Monatsperformance von -3,4% noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Mit der russischen Invasion in der Ukraine habe die Geopolitik die Rolle der Pandemie übernommen und die Volkswirtschaften destabilisiert, indem sie einen verstärkten Inflationsdruck mit einer möglichen Wachstumsbremse verbunden habe. ...

