Falkensee (ots) -Für den perfekten Schulstart bietet Herlitz auch 2022 eine Schulranzen Kollektion, die in puncto Qualität, Ergonomie und Sicherheit keine Wünsche offenlässt. Die rückenschonenden Leichtgewichte mit höchstem Tragekomfort überzeugen durch ihre trendige Motivvielfalt und jede Menge praktisches Zubehör - die neuen Herlitz Modelle sind viel mehr als ein Schulranzen!Herlitz Schulranzen lassen Kinderträume wahr werden: Ob funkelnde Herzen, die durch Wende-Pailletten ihre Farbe wechseln, Space-Roboter, die in glänzenden Raumanzügen durch das Universum schweben, Wasserdrachen, die durch die Luft gleiten, bunte Schmetterlingswiesen, pelzige Einhörner, die in einer Fantasiewelt mit Regenbögen und Blumen leben oder rasende Space Cars - bei Herlitz kennt die Fantasie keine Grenzen! Angesagte Designs und nützliche Features machen die Herlitz Ranzen zu zuverlässigen Schulbegleitern.Herlitz FiloLight - das stabile LeichtgewichtPremiere feiert im kommenden Jahr der Herlitz FiloLight: Der neue Schulranzen mit formstabilem Korpus und hochwertigem, einfach bedienbarem Fidlock Magnetschloss besticht durch sein geringes Eigengewicht von weniger als einem Kilogramm. Die Taschenaufteilung ermöglicht den Kindern einen guten Überblick über ihre Schulmaterialien, so dass sie sich schnell organisieren können. Dank des IGR-zertifizierten Rückensystems lässt sich der Herlitz FiloLight spielend leicht an die sich ändernde Körpergröße des Kindes anpassen. Das ergonomisch geformte Rückenpolster mit seinem atmungsaktiven Material, der abnehmbare Hüftgurt sowie verstellbare Schulter- und Brustgurte bieten einen besonders hohen Tragekomfort und eine angenehme Passform.Für die Sicherheit im Straßenverkehr wurde der Schulranzen mit hochwertigem Reflexmaterial auf Front- und Seitenbereich sowie den Schultergurten und an der Deckelklappe ausgestattet. Zwei austauschbare Klett-Applikationen mit einem DIY Patchie sorgen für Individualität und Kreativität im Schulalltag. Der FiloLight und alle seine Befüllteile sind ohne schädliche PVC-Stoffe produziert. Das Modell ist als Herlitz FiloLight Plus mit einem 16-teiligem Schüleretui, Faulenzer Sport und Sportbeutel in sechs ansprechenden Designs erhältlich.Herlitz SoftLight - Schulrucksack mit austauschbaren ApplikationenDer neue Herlitz SoftLight ist ein besonders leichter Schulrucksack, der durch seine Ergonomie und Flexibilität überzeugt. Dank des innovativen IGR-zertifizierten Rückensystems mit ergonomisch geformtem, atmungsaktivem Rückenpolster sowie abnehmbarem Hüftgurt und höhenverstellbaren Brust- und Schultergurten passt sich der Schulrucksack dem Rücken des Kindes jederzeit optimal an und wächst so mit. Mit den beiden auswechselbaren Klett-Applikationen mit einem DIY Patchie auf der Deckelklappe sorgt der Herlitz SoftLight schnell für Veränderung und eine extra Portion Spaß im Schulalltag.Auch in puncto Sicherheit überzeugt der SoftLight: Das hochwertige Reflexmaterial auf Front- und Seitenbereich sowie den Schultergurten garantiert ein hohes Maß an Sichtbarkeit und Sicherheit in der Dunkelheit. Der Schulrucksack wird als Herlitz SoftLight Plus mit einem 16-teiligem Schüleretui, Faulenzer rund, Brotdose und Sportbeutel in sechs zeitlosen Designs angeboten. Der SoftLight und alle Befüllteile sind 100% PVC-frei.Das Herlitz Sortiment 2022 - weitere ModelleHerlitz bietet für jeden Geschmack das Richtige: Der Herlitz SoftFlex zeichnet sich durch das ergoActive Ergonomiekonzept mit stufenlos verstellbarem Rückensystem aus. Zahlreiche neue Motive gibt es beim speziell für zierliche Kinder entwickelten, extrem leichten Herlitz UltraLight mitweniger als 750 Gramm Eigengewicht und auch beim Herlitz Loop, einem ergonomischen und zugleich formstabilen Ranzen mit hohem Tragekomfort. Der Herlitz Ultimate ist ein besonders nachhaltiger Grundschulrucksack: Sein Außenstoff ist zu 80 Prozent aus recycelten PET Flaschen hergestellt.Beste Qualität zu einem fairen PreisQualität und Sicherheit haben bei Herlitz oberste Priorität, um eine lange Lebensdauer der Produkte und ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis zu gewährleisten. Alle Herlitz Schulranzen erfüllen höchste Qualitäts- und Verarbeitungsstandards, denn sie werden stetig verschiedenen Belastungstests ausgesetzt und nach strengen Kriterien überprüft.Eine wasserabweisende Imprägnierung des Stoffes sowie eine verstärkte Bodenplatte schützen Herlitz Schulranzen zuverlässig und langanhaltend vor Feuchtigkeit und Schmutz. Gerne gibt Herlitz auf alle Schulranzen der Kollektion 2022 zwei Jahre Garantie.Ergänzend bietet Herlitz umfangreiches Zubehör für den perfekten Schulstart an - vom Schüleretui, Faulenzer und Sport- oder Brustbeutel über die Brotdose, praktische Schürze für den Kunst- und Werkunterricht bis zur Schultüte sowie tollen Produkten für den Kindergarten und nicht zu vergessen die Regenhülle aus fluoreszierendem Material, die sämtliche Schulranzen-Modelle sicher vor Nässe schützt - Herlitz hat wirklich an alles gedacht!Über HerlitzAm Puls der ZeitDie Marke Herlitz ist lebendig, farbenfroh und orientiert sich an aktuellen Trends. Verlässliche Schul- und Büroprodukte für jedermann und zu einem fairen Preis haben sie in über 100 Jahren zu einer der bekanntesten Schreibwarenmarken Deutschlands gemacht. Bereits in den 1960er-Jahren schlug Herlitz diesen Weg ein und führte als erstes Unternehmen funktionale Produkte, wie Malblöcke mit trendigen Motiven, ein. 