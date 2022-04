Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Radiaction Medical Ltd. (http://www.radiactionmedical.com/) ("Radiaction"), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich auf den Strahlenschutz in den Bereichen interventionelle Kardiologie und Elektrophysiologie konzentriert, gab die FDA 510(K)-Freigabe für die Vermarktung seines Shield-Systems in den USA bekannt.Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die von den derzeitigen Investoren InnovaHealth Partners geleitet wird. Der Erlös wird für die Markteinführung von Radiactions Shield System in den USA und für die weitere Vermarktung in Europa verwendet.Personen, die in Katheterlabors arbeiten, sind einer hohen Streustrahlung ausgesetzt, die durch den Einsatz von Röntgendurchleuchtungen entsteht. Die medizinischen Teams tragen zum Schutz schwere Bleischürzen, aber ihre Köpfe, Arme und Beine sind ungeschützt, was zu einem erhöhten Risiko für Hirntumore, kognitiven Abbau und andere strahlenbedingte Krankheiten führt. Darüber hinaus können die schweren Bleischürzen schwere orthopädische Verletzungen verursachen. Ein erheblicher Teil der Strahlung wird durch die Wechselwirkung mit dem Körper des Patienten und dem Röntgentisch im gesamten Katheterlabor gestreut. Das direkt am C-Bogen montierte Shield System von Radiaction blockiert und fängt die Streustrahlung an der Quelle auf. Klinische Studien belegen, dass das Gerät die Strahlung im gesamten Katheterlabor um über 90 % reduziert, wobei die Reduktionsraten für den Kopf und den Oberkörper des gesamten Personals im Raum noch höher sind.Jonathan Yifat, CEO von Radiaction, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit der FDA-Zulassung unseres Geräts und freuen uns darauf, die Ärzte und das medizinische Personal zu schützen, die in den USA interventionelle Eingriffe vornehmen. Diese Finanzierung wird unsere Kommerzialisierung in den USA und Europa vorantreiben und es uns ermöglichen, unser Team und unsere Marktpräsenz auszubauen. Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, InnovaHealth Partners, zu gehen, der über enorme Erfahrung bei der Unterstützung des schnellen kommerziellen Wachstums von Technologieunternehmen verfügt."Informationen zu Radiaction:Radiaction mit Sitz in Tel Aviv, Israel, hat das Shield System entwickelt, um eine strahlungssichere Umgebung für das gesamte Gesundheitsteam zu schaffen. Das Unternehmen revolutioniert den Röntgenschutz, indem es dem medizinischen Personal bei durchleuchtungsgesteuerten Verfahren eine Ganzkörperabschirmung zur Verfügung stellt. Auf dem C-Bogen platziert, kapselt das Shield System den Bildgebungsstrahl ein und blockiert die Streustrahlung an ihrem Ursprung, was einen Paradigmenwechsel im Strahlenschutz des medizinischen Personals darstellt. Die ersten Installationen zielen auf die Märkte für interventionelle Kardiologie und Elektrophysiologie ab, wo die Ärzte der höchsten Strahlenbelastung ausgesetzt sind.Radiaction wurde von Dr. Amir Belson gegründet, Hauptinvestor ist InnovaHealth Partners, LP.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Radiaction unter www.radiactionmedical.com oder senden Sie eine E-Mail an contact@radiactionmedical.com.Pressekontakt:Jonathan Yifat,+972765394849Original-Content von: RadiAction Medical Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157537/5187791