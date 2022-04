Tarachi Gold meldete die Unterzeichnung eines neuen Landpachtvertrags mit einer Laufzeit von 30 Jahren, Skeena Resources konnte durch die Ausübung von Warrants 30,4 Millionen C$ von Barrick Gold erwerben, GCM Mining meldete aktualisierte Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für seinen Betrieb in Segovia, Alpha Lithium erwarb die Rechte an zwei Bergbaugrundstücken und Summa Silver emittierte insgesamt 27.400 Stammaktien gemäß zwei zuvor ausgeführten geänderten und neu formulierten Bergbaupachtverträgen.