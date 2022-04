Mit Addons lassen sich Fahrzeuge beliebig aufrüsten. Ein Audi-Besitzer wollte genau das bei seiner Klimaanlage nicht. Das führte zu einer kuriosen Fehlermeldung - und einem unnötigen Knopf im Auto. Wer will, kann sein neues Fahrzeug mit allen möglichen Extras in Sachen Sicherheit, Ausstattung und Komfort aufrüsten. Doch das muss eben nicht sein, manchen reicht die Basis-Ausstattung vollkommen aus. Aber scheinbar kam das in einem Fall aus Dänemark nicht beim Hersteller an. "Diese Funktion wurde nicht erworben" Der dänische Besitzer eines Audi Q4 E-Tron hatte sich gegen die optionale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...