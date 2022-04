2021 schafft PharmaSGP einen Umsatz von 65,3 Millionen Euro. Das ist ein neuer Rekord. Das EBITDA verbessert sich um 14 Prozent auf 19,4 Millionen Euro. Heute hat die Gesellschaft nun veröffentlicht, dass man eine Dividende ausschütten wird, die am oberen Ende der bisher kommunizierten Spanne liegen wird. Somit werden 50 Prozent des Gewinns 2021 an die Investoren überwiesen werden. Laut Dividendenpolitik des Unternehmens ist grundsätzlich eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent bis 50 Prozent des Gewinns vorgesehen. Die Hauptversammlung von PharmaSGP muss diesem Vorschlag noch zustimmen. Informationen zur Höhe des Nettogewinns und der Dividende wird das Unternehmen aus Gräfelfing mit den endgültigen Zahlen Ende April geben.Vorstandschefin Natalie Weigand sagt: "Wir freuen uns, dass unsere Investoren auf diese Weise unmittelbar von der starken operativen Performance des vergangenen Jahres profitieren können." Finanzchef Michael Rudolf fügt hinzu: "Durch unsere sehr hohe Cash Conversion Rate von über 85 Prozent sehen wir uns dazu in der Lage, ohne zugleich unseren Spielraum für zukünftige Investitionen einzuengen."Im laufenden Jahr dürfte es beim Umsatz und beim Ergebnis weiter bergauf gehen. Im Sommer 2021 hat PharmaSGP ein OTC-Portfolio von GlaxoSmithKline übernommen. Dies beinhaltet unter anderem die Marken Baldriparan und Spalt. Sowohl der Vorstand des Pharmaunternehmens als auch die Analysten von Berenberg und der Royal Bank of Canada erwarten, dass dieser Zukauf sein vollständiges Potenzial im laufenden Jahr entfalten wird. Den vollständigen Geschäftsbericht 2021 wird die PharmaSGP am 28. April 2022 veröffentlichen. Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird ebenso im April veröffentlicht.