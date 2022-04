Liechtenstein (ots) -Durch die Kooperation von iMaps ETI und comdirect können Privatanleger erstmals Sparpläne für innovative, aktiv gemanagte Krypto-Exchange Traded Products (ETPs) anlegen.Die iMaps ETI AG, Europas führende Anbieterin für aktiv gemanagte Krypto-ETPs, kooperiert mit comdirect - eine Marke der Commerzbank, um Privatanlegern neben Einmalanlagen ab sofort und erstmalig im deutschen Markt auch attraktive Sparpläne auf ausgewählte aktiv verwaltete Krypto-ETPs anzubieten. Bereits durch kleine monatliche Zahlungen ab 25 Euro können Anleger ihr Erspartes in Krypto-Werte diversifizieren.Fehlende Zinserträge, geringe Flexibilität und hohe Nebenkosten verderben den Deutschen die Lust auf die Sparprodukte früherer Generationen: Sparbuch, Festgeld und Lebensversicherung. Stattdessen erfreut sich eine neue Form der langfristigen Vorsorge einer immer größer werdenden Beliebtheit: Sparpläne auf Fonds, Exchange Traded Fonds (ETFs) und ETPs. Alleine in Deutschland gibt es mittlerweile rund drei Millionen ETP-Sparpläne - Tendenz stark steigend. Bislang haben die Sparpläne aber einen entscheidenden Nachteil: Obwohl das Angebot breit ist, basiert es fast ausschließlich auf den großen internationalen Finanzindizes für Aktien und Renten. Ein Exposure im Kryptobereich durch einen Sparplan aufzubauen oder mit kleinen laufenden Beträgen einem ETP-Sparplan beizumischen, war bislang nur eingeschränkt möglich. Sparpläne auf aktiv gemanagte Krypto-ETPs wurden bislang gar nicht angeboten."Mit unserer Initiative möchten wir einen aktiven Beitrag dazu leisten, die Vermögensbildung in Deutschland noch breiter zu diversifizieren", begründet Andreas Wölfl, Gründer und Verwaltungsratspräsident der iMaps ETI AG, die Kooperation. "Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit comdirect eine weitere Möglichkeit für Anleger schaffen konnten, von den Entwicklungen an den Krypto-Märkten zu profitieren."Über Sparpläne können Anleger besonders vom Zinseszins-Effekt profitieren. Wer beispielsweise monatlich 150 Euro in einen Wertpapier-Sparplan anlegt, erhält nach 30 Jahren bei einer realistischen Verzinsung von 7,2% pro Jahr ein Sparguthaben von knapp 200.000 Euro.comdirect bietet innovative und intelligente Produkte, um Bank- und Anlagegeschäfte noch einfacher und intuitiver zu gestalten und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Wertpapier-Sparplänen etabliert. Aktuell werden regelmäßig über eine Million Sparpläne ausgeführt. Das Sparplan-Angebot von comdirect auf Krypto-ETPs wird seit 2021 kontinuierlich ausgebaut und beläuft sich inzwischen auf über 40 Produkte."Die Erweiterung des Produktangebotes um aktiv gemanagte ETPs aus dem Hause iMaps geht einher mit einem hohen Interesse unserer Kunden. Denn auch wenn einzelne Kryptowährungen extreme Kurssteigerungen ermöglichen, bieten professionelle Investmentstrategien wie Staking, Arbitrage oder aktives Portfoliomanagement die Chance auf zusätzliche Ertragsquellen oder die Reduzierung von Wertschwankungen. Ein Sparplan auf Krypto-ETPs eignet sich besonders für Privatanleger, um erste Positionen im Bereich der Digital Assets aufzubauen und das aus klassischen ETFs und Fonds bestehende Sparplan-Portfolio zu diversifizieren", so Rene Delrieux, Produktmanager Investing bei comdirect - eine Marke der Commerzbank.Anhang: Liste der sparplanfähigen iMaps Krypto-ETPsWKN Bezeichnung GebührenA3GQF1 (https://www.boerse-stuttgart.de/api/products/Producturlresolver/RedirectToFactsheet/?idNotation=325519743) iMaps Crypto Alpha Strategy ETI 0.25% p.a.A3GS2E (https://www.boerse-stuttgart.de/api/products/Producturlresolver/RedirectToFactsheet/?idNotation=348321301) iMaps sustainliquid ETI 0.40% p.a.A3GS2F (https://www.boerse-stuttgart.de/api/products/Producturlresolver/RedirectToFactsheet/?idNotation=348321302) iMaps kryptobest ETI 1.10% p.a.A3GTMK (https://www.boerse-stuttgart.de/api/products/Producturlresolver/RedirectToFactsheet/?idNotation=353124451) iMaps DeFi Income Strategy ETI 1.75% p.a.A3GV3E (https://www.boerse-stuttgart.de/api/products/Producturlresolver/RedirectToFactsheet/?idNotation=359718362) iMaps Jolly Ledger Digital Assets Arbitrage ETI 0.85% p.a.Detaillierte Informationen zu den ETPs finden sich unter www.imaps-capital.com/etisÜber iMaps ETI AGDie iMaps ETI AG ist eine Emittentin von Exchange Tradet Products (ETP) im Fürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Vermögensverwalter-Zertifikate in Form von Actively Managed Certificates.Die iMaps Capital Markets fokussiert sich darauf, Vermögensverwaltern die Plattform zur Emission von Exchange Traded Instruments (ETI) als White Label Lösung zur Verfügung zu stellen, um die jeweilige Investmentstrategie abzubilden. Das Spektrum stellen dabei sowohl ETIs auf klassische Anlagen wie Aktien, Derivate und Fonds dar, als auch auf Digital Assets als Basiswert. Sie sind als Teilgruppe der Exchange Traded Products eine interessante, rasch wachsende und kostengünstige Alternative zu Fonds. Dank dem gebilligten Wertpapierprospekt der iMaps ETI AG besteht die Möglichkeit, ETIs auch Privatanlegern öffentlich anzubieten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.imaps-capital.comDisclaimer: Der Wertpapierbasisprospekt samt Nachträgen wurde von der FMA Liechtenstein gebilligt und nach Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Luxemburg und Irland notifiziert. Zusätzlich wurde er für das öffentliche Angebot in der Schweiz registriert. Disclaimer: Der Wertpapierbasisprospekt samt Nachträgen wurde von der FMA Liechtenstein gebilligt und nach Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Luxemburg und Irland notifiziert. Zusätzlich wurde er für das öffentliche Angebot in der Schweiz registriert. Er ist auf der Website www.imaps-capital.com/etis kostenlos downloadbar.