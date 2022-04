Der Tauchgang im Penny-Stock-Becken war recht tief - zum Glück aber nur von kurzer Dauer. Mit Kursen von 1,44 Euro hat sich die Notiz der niiio finance group zuletzt sehr deutlich von der Schwächeperiode der ersten Monate 2022 erholt und nun sogar wieder direkten Sichtkontakt zur 200-Tage-Durchschnittslinie aufgenommen. Auftrieb gab es dabei einerseits von einer ... The post niiio finance group: Schnelle Kurswende appeared first on Boersengefluester.

