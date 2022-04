DJ PTA-News: medondo holding ag: Kooperation zwischen Align Technology und medondo zur Aufklärung von Patienten über die Invisalign Behandlung

München (pta011/04.04.2022/10:30) - medondo holding AG: Kooperation zwischen Align Technology und medondo zur Aufklärung von Patienten über die Invisalign Behandlung

* Künftige Zusammenarbeit mit einem der führenden globalen Entwickler und Anbieter von Medizingeräten * Bessere Aufklärung von Patienten zur Aligner Behandlung * Inhalte von Align sind ab 1. April 2022 auf der Plattform von medondo erhältlich * Grundlage ist die innovative Softwarelösung medondo communicator

München, 04. April 2022: Die medondo AG, eine Tochtergesellschaft der medondo Holding AG (ISIN DE0008131350), hat eine Kooperation mit Align Technology, einem der führenden globalen Entwickler und Anbieter von Medizingeräten (transparente Invisalign Aligner Systeme, iTero Intraoralscanner, exocad CAD/CAM Software für digitale Kieferorthopädie und restaurative Zahnmedizin) geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die bessere Aufklärung von Patienten über Malokklusionen und deren Behandlung mit transparenten Alignern. Zu diesem Zweck will Align über die digitale Plattform von medondo leicht verständliche Antworten auf die häufigsten Fragen von Patienten bereitstellen. Dies soll Patienten helfen, sich in der Flut von Informationen in Internet und sozialen Medien zu orientieren.

Technische Grundlage für das Projekt ist die innovative Softwarelösung medondo communicator, die Praxen im Bereich Marketing und Patientenkommunikation unterstützt. Über das Gesundheitsportal medondo.health stellt medondo medizinische Sachverhalte einfach und patientengerecht dar. Ein Redaktionsteam mit medizinisch fundiertem Wissen schreibt regelmäßig Artikel über moderne Therapieformen und Behandlungsmöglichkeiten. Die angeschlossenen Praxen spielen diese Informationen in ihrem Corporate Design auf ihren digitalen Kanälen aus. Dabei ist das System darauf ausgelegt, dass alle beteiligten Praxen sowohl ihren Bekanntheitsgrad als auch ihren Markenwert steigern, indem sie zum Beispiel automatisch ihr Google-Ranking bezüglich der Schlagworte verbessern, nach denen Patienten gezielt suchen.

Patientenaufklärung durch ausgewählte und verständliche Beiträge

Align erstellt im Rahmen der Zusammenarbeit Beiträge mit den Schwerpunktthemen Behandlung von Malokklusionen, Behandlung mit transparenten Alignern und Stellenwert von Behandlungen durch ausgebildete Mediziner. Die sorgfältig ausgewählten Beiträge werden auf einer speziellen, extra für diesen Zweck eingerichteten Webseite von medondo veröffentlicht. Kieferorthopäden und Zahnärzte, die das Invisalign System mit seinen transparenten Alignern bereits als Behandlungsoption anbieten und bei medondo registriert sind, erhalten die Möglichkeit, ihre Patienten aufzuklären, indem sie Informationen von Align auf ihrer Webseite und in ihren Social-Media-Kanälen posten.

"medondo hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass mündige Patienten medizinisch optimal informiert und aufgeklärt werden. Die Kooperation mit Align Technology bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher, indem sie Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen bietet. Unser digitales Angebot trägt dazu bei, die neusten, ärztlich geleiteten Therapiemöglichkeiten bekannt zu machen", erklärt Heiko Häckelmann, Vorstandvorsitzender der medondo holding AG.

"Wir betrachten uns als enge Partner all jener Kieferorthopäden und Zahnärzte, die zur Behandlung ihrer Patienten das Invisalign System gewählt haben. Unsere Aufgabe ist, ihnen dabei zu helfen, ihre Patienten absolut korrekt und leicht verständlich zu informieren", sagt Nuray Misteli, General Manager Ortho Channel DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Align Technology. "Unsere Kooperation mit medondo bietet außerdem die einmalige Gelegenheit, Patienten über die neusten Entwicklungen in Sachen Korrektur von Zahnfehlstellungen aufzuklären, damit sie fundierte Entscheidungen auf Grundlage von zuverlässigen Informationen treffen können."

Die Inhalte von Align sind ab 1. April 2022 auf der Plattform von medondo erhältlich.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt, produziert und vertreibt das Invisalign System, das weltweit fortschrittlichste transparente Aligner-System der Welt, die iTero Intraoral Scanner und Dienstleistungen sowie die exocad CAD-/ CAM-Software. Diese technologischen Bausteine ermöglichen verbesserte digitale kieferorthopädische sowie restaurative Arbeitsabläufe zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und der Praxiseffizienz bei über 212.000 ärztlichen Kunden. Sie sind auch der zentrale Baustein, mit dem sich Align sein Geschäftspotential von weltweit 500 Millionen Patienten erschließt. Align hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 12,2 Millionen Patienten weltweit mit dem Invisalign System geholfen und treibt die Entwicklung der digitalen Zahnmedizin durch die Align Digital Platform voran, Aligns integriertes Angebot einzigartiger, proprietärer Technologien und Dienstleistungen, die als nahtlose End-to-End-Lösung für Patienten und Kunden, Kieferorthopäden und niedergelassene Zahnärzte sowie Labore/Partner angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.aligntech.com.

Weitere Informationen zum Invisalign System oder einen Invisalign Anwender in Ihrer Nähe finden Sie auf www.invisalign.de. Weitere Informationen zum iTero Digital-Scansystem finden Sie auf www.itero.com. Weitere Informationen zu den dentalen CAD/CAM-Angeboten von exocad sowie eine Liste der exocad Handelspartner finden Sie unter www.exocad.com.

Über medondo:

Die medondo AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der medondo holding AG, entwickelt und vermarktet eine innovative und modular aufgebaute Cloudsoftware für Arztpraxen und Kliniken, die den zurzeit typischen Flickenteppich von schlecht integrierten Insellösungen durch ein einziges voll integriertes System ersetzt. Mit dem Ansatz einer voll integrierten Praxis-Software für Ärzte hat medondo einen bedeutenden USP.

