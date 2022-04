Führt die Inflation in den USA zu einer Stagflation mit dann folgender Rezession - und was bedeutet das für die Aktienmärkte? Aktienmärkte, Inflation, Stagflation und Rezession In der letzten Woche ging ein sehr ungewöhnliches erstes Quartal an den Märkten zu Ende. Zunächst gab es zwei sehr schwache Monate und dann einen März, der beim Weltleitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...