Westliche Kunden sollen Lieferungen von Gazprom (WKN: 903276) entsprechend eines Kreml-Dekrets künftig nach einem komplizierten Mechanismus in Rubel bezahlen. In den Konzernzentralen der westlichen Energiebranche sorgt die Meldung für große Verwirrung. Obwohl die G7-Staaten Putins Forderung nach einer Rubel-Zahlung eine klare Absage erteilt haben, fließt das russische Gas zunächst unvermindert weiter Richtung Westen. In wenigen Wochen wird jedoch ...

