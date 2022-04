Zum ersten Mal wurde das türkische Beschaffungsdienstleistungsunternehmen Zer im ISG Provider Lens Quadrantenbericht aufgeführt, in dem die weltweit führenden Dienstleister in den Bereichen Beschaffung und Sourcing verfolgt werden.

Zer, ein in der Türkei tätiges Unternehmen, das auf stragisches Beschaffungs- und Sourcing-Management spezialisiert ist, wurde zum ersten Mal in den namhaften Provider Lens Quadrantenbericht der Information Services Group (ISG), einer führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, aufgenommen. ISG Provider Lens wird vierteljährlich aktualisiert und ist ein von Fachleuten geleiteter Vergleich von Dienstanbietern, der auf der Beratungserfahrung und datenbestimmten Forschung von ISG basiert.

For the first time, Turkish procurement services firm Zer has been listed on ISG's Provider LensTM Quadrant Report (Photo: Business Wire)

Zer ist eine Tochtergesellschaft der türkischen Koç Group und nahm seinen Platz im ISG Provider Lens Bericht sowohl in den Quadranten "Beschaffungs-BPO-Services" als auch "Digitale Transformations-Services" für die Kategorien Großkunden sowie Midmarket ein. Zer wurde im gleichen Quadranten aufgeführt wie Unternehmen, die Fortune-50-Branchengiganten beraten.

Die Zer-Marke Promena, eine strategische Beschaffungssoftware, schaffte es ebenfalls auf die Liste (im Quadranten "Softwareplattformen und Lösungen" für Großkunden) und reihte sich direkt neben global anerkannten Dienstleistern ein.

"Von Beschaffungsfachleuten aufmerksam verfolgt

Laut Mehmet Apak, Geschäftsführer von Zer, ist die Provider Lens-Liste von ISG in der wettbewerbsorientierten Welt der digitalen Lösungen extrem einflussreich. "Sie wird von Lieferketten-- und Beschaffungsfachleuten weltweit aufmerksam verfolgt ", so Apak. "Listen wie ISG Provider Lens dienen dazu, die Markenbekanntheit auf internationalen Märkten zu erhöhen und die Rolle der Türkei im globalen Beschaffungswesen zu stärken."

Apak unterstrich, dass die weltweite Nachfrage nach Promena kürzlich um 50 Prozent gestiegen sei, und versicherte: "Die Aufnahme von Zer in den ISG Provider Lens Bericht ist eine natürliche Widerspiegelung der Qualitäten, die wir allen Stakeholdern bieten Qualitäten wie Resilienz und Agilität." Er fügt hinzu: "Beide dieser Qualitäten sind in einer Geschäftsumgebung von kritischer Bedeutung, die immer unvorhersehbarer wird und in der sich die Prioritäten ständig ändern."

Ein "Value Leader" im globalen Beschaffungssektor

Die strategische Beschaffungssoftware Promena von Zer wurde auch von SpendMatters, Capgemini, Capterra, Procurement Leaders, Art of Procurement und Sourceforge gewürdigt, die alle den führenden digitalen Lösungen und Beschaffungsmarken folgen. Seit 2019 wird Promena im einflussreichen Solutionmap Report von SpendMatters aufgenommen. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen im gleichen Bericht als "Value Leader" im globalen Beschaffungssektor bezeichnet.

"Wir freuen uns, dass unser Unternehmen internationale Aufmerksamkeit erregt", sagt Apak. "Im digitalen Zeitalter sind Beschaffung und Supply-Chain-Management wichtiger denn je. Dadurch werden Unternehmen mit dem Rest der Welt verbunden, Kosten und Risiken halten unter Kontrolle und Firmen können die mit der digitalen Transformation verbundenen Hürden überwinden."

