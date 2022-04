Frankfurt am Main / Hamburg (ots) -Das Fellowship des Helmut Schmidt Journalistenpreises verbindet ein Stipendium der ING Deutschland mit einem Mentoring-Programm durch das Medien-Startup Flip. Es ist mit 15.000 Euro dotiert und richtet sich an junge Journalist:innen, die eine kritisch-konstruktive Recherche crossmedial umsetzen möchten.Gerade junge Menschen interessieren sich mehr für Wirtschaftsthemen denn je und wollen mit ihrem Konsum zu einer klimafreundlicheren und gerechteren Wirtschaft beitragen. Für Wirtschaftsjournalist:innen ist das eine große Chance, aber auch eine Herausforderung. Sie sollen weiterhin kritisch recherchieren und Missstände klar benennen, ebenso sorgfältig aber auch Lösungen aufzeigen."Mit dem Fellowship wollen wir einem jungen Journalisten oder einer jungen Journalistin die Möglichkeit geben, eine kritisch-konstruktive Recherche ohne Zeitdruck und Geldsorgen umzusetzen", sagt Max-Valentin Löbig, Leiter Externe Kommunikation der ING Deutschland. Über einen Zeitraum von drei Monaten wird er oder sie im Hamburger Flip-Büro von den preisgekrönten Wirtschaftsjournalisten Felix Rohrbeck und Christian Salewski eng betreut. Die Mitgründer des Hamburger Medien-Startups Flip, das zu Nachhaltigkeit und Greenwashing recherchiert, wurden mehrfach mit dem Helmut Schmidt Preis ausgezeichnet. Sie unterstützen den oder die Fellow als Sparringspartner bei Recherche und Veröffentlichung. "Am Ende steht im besten Fall ein crossmediales Leuchtturm-Projekt, das auch Helmut Schmidts Anerkennung gefunden hätte", so Salewski.Das von der ING Deutschland gestiftete Stipendium deckt die Lebenshaltungskosten in Höhe von 3000 Euro pro Monat ab. Außerdem werden Reise- und Recherchekosten bis zu 6000 Euro übernommen. Die Altersgrenze liegt bei 35 Jahren. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2022. Weitere Informationen unter www.hsjp.de/fellowship.Pressekontakt:Helmut Schmidt JournalistenpreisAnsprechpartner: Patrick Herwarth (ING Deutschland)Telefon: 069 / 27 222 66886E-Mail: hsjp@ing.deWeb: www.helmutschmidtjournalistenpreis.deFlipAnsprechpartner: Christian SalewskiE-Mail: redaktion@letsflip.deWeb: www.letsflip.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/5187875