Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Tschechische Notenbank den Leitzins um 0,5% auf 5,0% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit sei auf die hohen Verbraucherpreise (Kernrate 02/22 habe bei 7,8% gelegen) reagiert worden. Sehr überraschend habe die Notenbank die Zinsobergrenze von 5,0% ad acta gelegt. Mögliche weitere Erhöhungen seien angekündigt worden. Erhoffte Zinssenkungen im nächsten Jahr werde es wohl kaum geben. Im EUR/CZK (Tschechische Krone)-Kurs von 24,40 sei die Notenbankpolitik zum Teil schon eingepreist. Potenzial in Richtung des Jahrestiefs von 24,12 sei gegeben. (04.04.2022/alc/a/a) ...

