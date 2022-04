Nachdem Volkswagen im März verkündete, dass der Autobauer in Nordamerika nach mehreren Jahren zur Profitabilität zurückkehren konnte, folgte am Samstag eine Kampfansage. In einem Video, das VW-CEO Herbert Diess am Samstag auf Twitter veröffentlichte, wird eine Verdoppelung des Marktanteils in Nordamerika als Ziel ausgegeben.In dem Video ist Diess mit dem Volkswagen-Amerika-Chef Scott Keogh zu sehen. Nachdem der Autobauer in den USA, Kanada und Mexico profitabel und stabil ist, muss laut Keogh nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...