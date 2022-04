DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Dividende

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Mehrheitsaktionäre streben die Ausschüttung des Bilanzgewinns an



04.04.2022 / 11:26 CET/CEST

Mehrheitsaktionäre streben die Ausschüttung des Bilanzgewinns an Langen, 04. April 2022 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute Schreiben ihrer Mehrheitsaktionäre, der AEPF III 15 S.à r.l. ("Apollo") und der Wecken-Gruppe erhalten, indem sie dem Vorstand mitteilen, dass sie die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe des Bilanzgewinns anstreben. Der Bilanzgewinn 2021 beläuft sich auf EUR 32,9 Millionen. Derzeit sind 105.512.596 Aktien dividendenberechtigt, da die Gesellschaft 2.264.728 eigene Aktien hält. Auf dieser Basis ergibt sich eine Dividende von EUR 0,31 je Aktie.



Die Hauptversammlung wird für den 18. Mai 2022 geplant. Apollo hält rund 58,6 %, die Wecken-Gruppe rund 32,1% der Stimmrechte an der Gesellschaft. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Mehrheitsaktionäre ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung zugunsten einer solchen Dividendenausschüttung ausüben würden. Vorstand und Aufsichtsrat werden zeitnah über das Verlangen der Mehrheitsaktionäre und die Einberufung der Hauptversammlung beschließen und den Kapitalmarkt entsprechend informieren. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Der Vorstand

Kontakt: Michael Tegeder

Head of Corporate Finance & Investor Relations

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44

E-Mail: tegeder@demire.ag



