Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon mit weiterem Rekordauftrag - OEM ordert Anti-Virenfilter für EUR 45 Mio.

- OEM-Order für DUSTPROTECT übertrifft den bis dato größten Auftrag der Firmengeschichte aus Januar für ein neuartiges KI-Infotainment-System.

- CEO Frers: "Diese zwei jüngsten Großaufträge stehen für unsere überlegene Technologie und zeigen, wie sehr unsere Kunden von paragons nachhaltiger Zukunftsfähigkeit überzeugt sind."

- Gruppen-Umsatz 2026 jetzt am oberen Ende von EUR 250-300 Mio. prognostiziert

Einer der international führenden Automobilkonzerne wird ab 2025 den von der paragon GmbH & CO. KGaA [ISIN DE0005558696] entwickelten elektrischen Anti-Viren-Filter DUSTPROTECT in weitere Fahrzeugplattformen in China und Deutschland in großen Stückzahlen in seinen Fahrzeugen verbauen. Das innovative Produkt wird von dem langjährigen paragon-Kunden bereits ab 2025 in einem Fahrzeug in China ...

