Der schweizerische Konzern peilt bei Kosten eine Reduzierung um mindestens 1 Mrd. $ bis 2024 an, indem die Organisation in eine neue Struktur gebracht wird. Die bisher getrennten Geschäftseinheiten Pharma und Onkologie (Krebstherapien) werden verschmolzen. Die Organisation des Vertriebs wird künftig in USA (Innovative Medicines US) und alle anderen Staaten (Medicines International) aufgeteilt sein.



Mit einer neuen Konzernfunktion Strategy und Growth wollen die Schweizer ihre Potenziale besser ausnutzen. Zur weiteren Vereinfachung werden Technical Operations und Technical Solutions organisatorisch zusammengefasst. Hinzu kommen die Beschleunigung von Technologie-Initiativen sowie umfangreiche weitere digitale Lösungen.



Die Novartis-Aktie legt heute in der Schweiz um 1,7 % auf rund 82 CHF zu. Im Februar 2020 hatte die Aktie ihre Spitze bei 96,38 CHF markiert und war im Corona-Schock kurzzeitig auf 65,09 CHF abgesackt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



