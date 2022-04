DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG: Nabaltec ordnet ihr Südostasien-Geschäft neu



04.04.2022

Nabaltec ordnet ihr Südostasien-Geschäft neu

Schwandorf, 4. April 2022 - Die Nabaltec AG wird ihre Geschäftsaktivitäten im wachsenden Markt für Separatorfolien in Lithium-Ionen-Batterien neu strukturieren, um damit das Profil im Markt weiter zu schärfen und die Bindung an Kunden und Distributionspartner zu stärken.

"Wir haben die Geschäftsentwicklung in den Produktsegmenten ,Funktionale Füllstoffe' und ,Spezialoxide' in der Region Südostasien mit größtem Interesse und Engagement beobachtet, begleitet und unsere Kunden vor Ort stets in enger Zusammenarbeit beliefert", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Mit der Einrichtung eines direkten Kommunikationswegs zu unserem Hauptsitz in Schwandorf, der alle relevanten Fragen im Hinblick auf die Expansionspläne im Batteriegeschäft und den Märkten koordiniert, können wir die globalen Wachstumspläne unserer Kunden maximal unterstützen und so einen höheren Mehrwert generieren."

Durch die unmittelbare Anbindung an die Nabaltec in Schwandorf setzt das Unternehmen damit die angekündigten Expansionspläne um und verstärkt das Engagement im Wachstumsmarkt für Böhmit im Bereich der Batterieanwendungen.

Die Tochtergesellschaft Nabaltec Asia Pacific K.K. wird in diesem Restrukturierungsprozess nicht mehr ihre ursprünglich starke Rolle ausspielen können. Deshalb hat sich das Management entschlossen, die Gesellschaft nicht fortzuführen und aufzulösen. Aufgrund des geringen Geschäftsumfanges der Vertriebs- und Marketinggesellschaft war das Tochterunternehmen bisher als bilanziell unwesentlich eingestuft und damit nicht konsolidiert.



Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Marina Fuchs Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-205 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

