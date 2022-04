Aufgrund der Sanktionen, die der Westen wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängt hat, droht Moskau jetzt damit, die Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation ISS auszusetzen. Wie der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Samstag über Telegram mitteilte, werde die Moskauer Führung in Kürze konkrete Fristen für ein Ende der Kooperation vorschlagen. In einem Thread auf Twitter kündigte Rogosin zudem an, dass die "Wiederherstellung normaler Beziehungen zwischen Partnern" auf der ISS und anderen Projekten nur mit der "vollständigen und ...

