Tesla hat den Ausbau von Solardächern unterbrochen. Grund sind offenbar Lieferengpässe, die die Produktion der Solarschindeln behindern. Einige Kund:innen dürfte das Unternehmen dabei buchstäblich im Regen stehengelassen haben. In Deutschland hat Tesla sein Solardach-Geschäft entgegen anderslautender Gerüchte noch nicht gestartet. In den USA, wo das Solar-Roof des Elektroautobauers schon seit einigen Jahren erhältlich ist, droht Kund:innen aber jetzt Ungemach. Denn aufgrund von Lieferengpässen läuft die Solardachziegel-Produktion in der Fabrik im US-Bundesstaat New York nicht wie geplant. Das heißt für einige Kund:inne...

