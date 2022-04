Das Wertpapier von Siemens notiert am Montag ein wenig leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 124,82 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt das Wertpapier von Siemens zwischenzeitlich um 1,48 Prozent verbilligt. Der Kurs des Papiers sank um 1,88 Euro. Am Aktienmarkt zahlen Käufer gegenwärtig 124,82 Euro für das Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...