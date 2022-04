Elon Musk hatte erst kürzlich "ernsthaft in Erwägung gezogen" seine eigene Social Media-Plattform zu gründen. Scheinbar sind diese Pläne vorerst vom Tisch. Der Tesla-Chef gab eine Beteiligung an Twitter bekannt. Aus den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Elon Musk seit dem 14. März einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter hält. Musk ist damit zum größten ...

