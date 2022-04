Was bei TESLA angemessen ist, erscheint bei GAMESTOP als Absurdität: Die Aktie des defizitären Händlers von Spielesoftware soll etwa im Faktor 1: 3 gesplittet werden. Konkrete Maßnahmen wurden am Freitag angekündigt und sorgten zunächst für ein Kursplus um 14 %. Von dem aber zum Handelsende nichts übrig blieb. Der Aktienkurs von GAMESTOP hatte sich zwar seit 2020 vervielfacht, dies ging aber auf ein verabredetes Hochtreiben zurück. Als sogenannter Meme-Stock steht die GAMESTOP-Aktie also ohnehin in der Gefahr, wieder auf niedrige Kurse zurückzufallen. Eine optische Verbilligung ist dann sogar kontraproduktiv.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

GAMESTOP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de