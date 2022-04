Als die BioNTech-Aktie Ende 2019 ihr Börsendebüt gefeiert hatte, ging das Papier sofort in einen Aufwärtstrend über und stieg in einer Übertreibung bis auf ein Rekordhoch von 464,00 US-Dollar an der Nasdaq an. Im August letzten Jahres ließ jedoch das Interesse der Investoren spürbar nach, die Folge waren bis Anfang März dieses Jahres Verluste auf den mittelfristigen Aufwärtstrend um 133,00 US-Dollar. ...

