Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 4 avril/April 2022) - Please be advised that CSE market and offices will be closed on Friday, April 15, 2022 in observance of Good Friday. Regular trading hours for the CSE will resume on Monday, April 18, 2022. Trade and settlement dates are below.

Veuillez noter que le marché et les bureaux du CSE seront fermés le vendredi 15 avril 2022 à l'occasion du Vendredi Saint. Les heures normales de négociation pour le CSE reprendront le lundi 18 avril 2022. Les dates de négociation et de règlement sont indiquées ci-dessous.

Holiday/Jour férié Trade Date/Date de Négociation Settlement date/Date de Règlement Good Friday/Vendredi Saint Le 13 avril/April 2022 Le 18 avril/April 2022 Le 15 avril/April 2022 Le 14 avril/April 2022 Le 19 avril/April 2022

If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.