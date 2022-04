Die im November vorgestellte zweite Generation des E-Crossovers Kia Niro kann jetzt in Deutschland vorbestellt werden. Die rein elektrische Variante Kia Niro EV wird ab Juli ausgeliefert und kostet ab 39.990 Euro - vor Abzug der Förderung. 2013 hatte Kia den Niro als Konzept erstmals auf der IAA in Frankfurt gezeigt, drei Jahre später ging der Crossover dann in Serie. Jetzt bekommt das Fahrzeug, das es in einer Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und vollelektrischen Version (Kia Niro EV) gibt, ein Upgrade. Nach der Präsentation der zweiten Kia-Niro-Generation im November in Südkorea hat der Hersteller im Rahmen der Europa-Premiere konkrete ...

