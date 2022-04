Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Morgen listet der Vermögensverwalter VanEck fünf weitere Krypto-ETNs auf der Deutschen Börse Xetra, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit wird das erste Listing von Algorand, Terra, FTX Token, Avalanche und Polygon ETNs auf Xetra stattfinden. Die beiden ETNs zu Avalanche und Polygon wurden bereits im Dezember an der SIX Swiss Exchange gelistet. Mit diesen neuen Listings erschließt VanEck den Zukunftsmarkt Digitale Assets für europäische Anleger weiter, nachdem bereits börsengehandelte Produkte zu Bitcoin, Ethereum und weiteren Krypto-Währungen angeboten werden. Mittlerweile bietet VanEck damit bereits elf ETNs zu verschiedenen Krypto-Währungen und baut so seine Vorreiterrolle für innovative und zukunftsorientierte Investmentlösungen weiter aus. ...

