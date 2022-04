Hamburg (ots) -Mitarbeitergewinnung mit TikTok? Für viele Kanzleien ein Buch mit sieben Siegeln. Doch Leon Desch, Recruitingexperte für Steuerkanzleien, ist sicher, dass man vor allem im Personalmarketing immer auf dem neuesten Stand sein sollten, um potenzielle Bewerber anzusprechen."Besonders die neuen Generationen sind mit den klassischen Recruiting-Methoden kaum noch zu erreichen. Daher müssen sich Steuerberater gut überlegen, wie sie die jungen Menschen auf sich aufmerksam machen", erklärt der Experte. In folgendem Gastbeitrag verrät Leon Desch drei Tipps, wie Kanzleien neue Plattformen wie TikTok für ihr Personalmarketing nutzen."Zuletzt haben wir auf unserem SteuerDigital Tag vor wenigen Wochen über die neuen Plattformen gesprochen und sie unseren Kunden näher gebracht", berichtet Leon Desch. Unter diesen vorgestellten Plattformen befand sich auch TikTok: Ein vielversprechendes Social-Media-Netzwerk, das besonders für das Recruiting große Erfolge verspricht.Tipp 1: Die zu nutzende Plattform verstehenBevor man Plattformen wie TikTok erfolgreich zu unternehmerischen Zwecken nutzen kann, sollte sie zunächst privat genutzt werden. Man sollte sich dazu einen privaten Account anlegen, um herauszufinden, wie die Plattform aufgebaut ist. Auf diese Weise erhält man auch ein Gefühl dafür, was erfolgreiche Videos auf TikTok ausmachen, wie diese aufgebaut sind und wie man das für sich und seine Kanzlei nutzen kann.Tipp 2: Kamerafreudiges Personal nutzenBeginnt man schließlich damit, eigene Videos für TikTok zu drehen, empfiehlt Leon Desch den Kanzleien dafür Mitarbeiter auszuwählen, die nicht kamerascheu sind. Zudem rät er Kanzleien dazu, ein Team aus einem oder mehreren jüngeren und älteren Mitarbeitern zusammenzustellen, um mit den Videos mehrere Generationen anzusprechen und die Zielgruppe zu erweitern.Tipp 3: Im richtigen Moment an den Trends teilnehmenBei TikTok handelt es sich um eine trendbasierte Plattform: Es gibt immer bestimmte Sounds oder Lieder, zu welchen die veröffentlichten Videos in diesem Zeitpunkt viral gehen. Um TikTok also möglichst gewinnbringend zu nutzen, sollten Kanzleien versuchen, diese Sounds oder Lieder im richtigen Moment in einem Video zu nutzen. So können sie von dem Trend profitieren und viele Menschen erreichen.Das bedeutet, um TikTok erfolgreich einzusetzen, muss nicht unbedingt Content vorgeplant werden. Wichtiger ist es hier, agil zu bleiben und auch spontan ein Video produzieren zu können. "Außerdem ist für die Nutzung von TikTok weder ein teures Kamera-Equipment noch ein Videograf erforderlich. Denn das wird die Produktion der Videos nur verlangsamen. Stattdessen kann eine gute Handykamera gezückt werden", erklärt der Recruitingexperte.Über Leon DeschLeon Desch ist gemeinsam mit Oliver Otte Gründer und Geschäftsführer der OD Solutions GmbH, einer Recruiting-Agentur, die sich auf Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer spezialisiert hat. Sie unterstützen Kanzleien bei der Suche nach Fachpersonal. Mithilfe von eigens entwickelten Qualifizierungsprozessen können sie ihren Kunden das benötigte Personal beschaffen und so ihr Wachstum unterstützen. Neben der Personalbeschaffung kümmern sie sich des Weiteren um die Arbeitgebermarke, um ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen und von Bewerbern als Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Weitere Informationen unter: https://solutions-od.de/Pressekontakt:Oliver Otte und Leon DeschE-Mail: info@solutions-od.deWebseite: https://solutions-od.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Leon Desch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162404/5188511