DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. April (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 51,6 zuvor: 52,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 55,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,5 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,9 1. Veröff.: 61,0 zuvor: 60,5 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Online-PG zu "Geldpolitik: Verfestigung der Inflation verhindern" 11:30 DE/Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Kelber, Vorstellung des Tätigkeitsberichtes, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 400 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 AT/AMS-Osram AG, Kapitalmarkttag (virtuell) zur künftigen Strategie 14:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser und BKA-Präsident Münch, PK zur polizeilichen Kriminalstatistik 2021, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -88,20 Mrd USD zuvor: -89,69 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht März zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Februar und März zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 1. Veröff.: 58,9 zuvor: 56,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 17:00 DE/Umweltbundesamt und Stiftung KlimaWirtschaft, Podiumsdiskussion (digital) zum Thema "Transformation zu klimaneutraler Wirtschaft", u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Habeck, Mercedes-Benz-Group-CEO Källenius und Thyssenkrupp-CEO Merz 17:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Minneapolis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen März - UA/Präsident Selenskyj, Rede (per Videokonferenz) vor dem spanischen Parlament - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 08:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.