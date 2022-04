STRUCTURED BONDS LISTING ON 2022-04-04 Correction: New Short Name ISIN: SE0017767049 Old short name: BNP05358JBG New short name:Kreditcertifikat_Arr New long name Kreditcertifikat_Arr New trading code KREDITCERTIFIKAT_ARR 1 structured bonds issued by BNP Paribas Issuance B.V. was be listed on STO FN Structured Lev. Products as of 2022-04-04 Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280