Gestörte Lieferketten, Verspätungen, Staus in Häfen, fehlende Lkws, Container und Schiffe - das alles hat die globale Logistikindustrie 2021 immens gefordert. Reedereien wie Hapag-Lloyd spülte das Chaos auf den globalen Handelswegen durch hohe Frachtraten freilich viel Geld in die Kasse. In Hamburg regnete es Rekordgewinne. Doch der finanzielle Erfolg ist nur eine Seite der Medaille. Das operative Geschäft ist ein täglicher Kampf aller Beteiligten um Kapazitäten und wirft Schwachstellen der bislang gelebten Globalisierung auf. Corona war eine echte Herausforderung für die Branche, der Krieg in der Ukraine verschärft es noch. "Wir sind am Tiefpunkt und es wird lange brauchen, bis wir wieder raus sind", fasste Containerschifffahrtsexperte Lars Jensen (Verpucci Maritime) jüngst ...

