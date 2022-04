DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Dividende

DEMIRE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,31 je Aktie vor Langen, 04. April 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung 2022 vorzuschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 0,31 je Aktie auszuschütten. Nachdem die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die AEPF III 15 S.à r.l. ("Apollo") und die Wecken-Gruppe dem Vorstand mitgeteilt hatten, dass sie die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe des Bilanzgewinns anstreben, haben Vorstand und Aufsichtsrat ihren Vorschlag an die Hauptversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinnes eingehend geprüft und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,31 je Aktie im Unternehmensinteresse liegt. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

