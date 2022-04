Mercedes bringt nun auch seine Einstiegsmodelle an die Ladesäule. So rollen bald der Citan als Kastenwagen und Hochdachkombi sowie die komfortablere Van-Variante T-Klasse als E-Autos vor. Die vollelektrischen Kleintransporter sollen als E-Citan beziehungsweise EQT noch im zweiten Halbjahr in den Handel kommen und zu den billigsten Stromern der Schwaben werden. Das kündigte Projektleiter Dirk Hipp bei abschließenden Testfahrten an. Wie hoch der Preisaufschlag zum mindestens 26.500 Euro teuren Verbrenner-Citan ausfällt, sagte Hipp noch nicht. Doch nachdem der EQA als bislang ...

