Der Dax hat sich am Montag richtungslos gezeigt. Nach einem freundlichen Auftakt drehte der deutsche Leitindex in die Verlustzone und pendelte dann zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten. Am frühen Nachmittag gab er um 0,09 Prozent auf 14 433,64 Punkte nach. Im Fokus steht nach wie vor der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Nach den Gräueln in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen noch schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Einen ...

