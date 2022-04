Endlich wieder volle Stadien. 81.365 Zuschauer strömen am Samstag zum BVB um, die Partie gegen RB Leipzig vor Ort zu verfolgen. Doch nicht überall ist die alte Fan-Leidenschaft so groß wie zu vor. Zu neuen Höhen schwingt sich hingegen die Formel 1 auf - insbesondere in den USA schlägt das Rennspektakel derzeit alle Rekord.Ein Blick auf GoogleTrends zeigt, dass das erste Mal das Interesse an der Formel 1 global gesehen an das von Fußball heranreicht. Treiber dieser Entwicklung sind eine Erfolgsdoku ...

Den vollständigen Artikel lesen ...