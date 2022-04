Nordex ist am Donnerstag Ziel einer Cyberattacke geworden. Dies ist erst Wochenende bekannt gemacht worden.Der Windturbinenhersteller Nordex (DE000A0D6554) ist am vergangenen Donnerstag Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das Unternehmen gab in seiner Pressemitteilung (Nordex Group von Cyber-Vorfall betroffen - Nordex SE - Deutsch (nordex-online.com) bekannt, dass Hacker in ihre Systeme eingedrungen sind. Man habe umgehend Krisen-Protokolle eingeleitet.Vorsorglich sind IT-Systeme abgeschaltetAnzeige:Um den Angriff abzuwehren, sind vorsorglich an ...

