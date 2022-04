Der Aktienkurs von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) ist gekennzeichnet durch eine dreijährige Abwärtsbewegung, in deren Verlauf es unterhalb der roten Trendlinie von fast 6 CAD auf 12 Cent ging. 2020 bildete sich ein Doppelboden heraus (graue Linie), der angekündigt durch hohe Umsätze zum Jahresende in eine Aufwärtsbewegung mündete.Diese setzte sich oberhalb der grünen Trendlinie bis in den Sommer 2021 fort ...

