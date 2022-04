Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial

instrument (Code

ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 28/03/2022 FR0000050809 2,159 167.0165 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 29/03/2022 FR0000050809 674 169.6286 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 30/03/2022 FR0000050809 1,370 168.6163 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 31/03/2022 FR0000050809 2,463 169.0184 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 01/04/2022 FR0000050809 5,123 169.7905 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005458/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65