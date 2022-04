DJ XETRA-SCHLUSS/Aktien und Anleihen gesucht - Delivery Hero sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach oben gegangen. Nach einem schwächeren Start schloss der DAX 0,5 Prozent höher bei 14.518 Punkten. Den Gewinner in der ersten Reihe stellte mit einem Plus von 10,7 Prozent die Aktie von Delivery Hero. In einem weiterhin schwierigen Umfeld sorgten die fallenden Renditen am Anleihenmarkt für eine leicht steigende Risikoneigung unter den Investoren. So fiel die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 5 Basispunkte auf 0,51 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche noch bei 0,70 Prozent rentiert hatte. Marktteilnehmer schlossen nicht aus, dass die US-Notenbank aufgrund der Warnsignale auf eine möglichen Rezession die Zinsen doch nicht so schnell und stark anheben dürfte, wie zwischenzeitlich erwartet.

Ausblick von Delivery Hero kommt gut an

Positiv wurde an der Börse der Ausblick von Delivery Hero aufgenommen. Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem positiven bereinigten EBITDA. Der Essenslieferant hatte sich zudem eine neue Finanzierungslinie gesichert. Die DZ Bank hielt den Schritt für geeignet, die Sorgen um die Liquiditätslage zu zerstreuen. Die DZ Bank blieb aber weiterhin etwas zurückhaltend, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehrmals die eigene strategische Ausrichtung deutlich verändert habe.

Positive Studienergebnisse zu Asundexian stützten Bayer (+3,3%). Der Xarelto-Nachfolger gilt als potenzieller Blockbuster. "Die Ergebnisse sind wichtig, weil für Xarelto der Patentschutz in den kommenden Jahren ausläuft", so ein Marktteilnehmer. Bayer hat bei Asundexian in einer ersten Phase-2b-Studie positive Ergebnisse bei Patienten mit Vorhofflimmern und dem Risiko eines Schlaganfalls erzielt.

Für die Aktie von Nordex ging es um 5,2 Prozent nach unten, nachdem der Windturbinenhersteller jüngst Ziel eines Cyber-Angriffs geworden war. Von der Abschaltung der Systeme können "Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder" betroffen sein. Aareal Bank schossen um gut 8 Prozent nach oben, nachdem es Spekulationen über ein erneutes Gebot gegeben hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.518,16 +0,5% -8,60% DAX-Future 14.563,00 +0,7% -8,14% XDAX 14.545,74 +0,6% -8,22% MDAX 31.544,58 +1,1% -10,19% TecDAX 3.345,34 +1,2% -14,66% SDAX 14.599,74 +1,4% -11,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,27% +61 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 15 1 3.661,7 70,7 73,6 MDAX 35 12 3 683,6 32,8 32,6 TecDAX 27 3 0 800,9 26,0 26,2 SDAX 52 17 1 252,3 13,4 11,2 ===

