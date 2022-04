Windkraftanlagen lieferten im Februar Rekord- "Ernten". Und könnten durch den Ukraine Krieg einen noch kräftigeren Schub erhalten, als ohnehin schon im Rahmen der europäischen und deutschen Decarbonisierungspolitik. Wie haben sich die Aktien des Sektors in 2021 geschlagen, wer konnte am meissten von den hohen Spotmarktpreisen der Strombörse Ende letzten Jahres profitieren? Und im ersten Quartal 2022 waren Windenergienanlagen im Dauerbetrieb. Rekordmässige 22 Mrd KWh im Februar Windernte allein in Deutschland. Die Aktien von Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind haben mittlerweile ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...