DJ Delivery Hero will mit diversen Maßnahmen Gewinn 2023 erzielen

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will mit einer Reihe von Initiativen die Profitabilität verbessern und so auf Konzernebene 2023 wie angekündigt einen bereinigten EBITDA-Gewinn erreichen. Laut Investorenpräsentation will der Online-Lieferdienst für Lebensmittel und Speisen an diversen Schrauben drehen. Zum Beispiel soll der Mindestbestellwert erhöht, Gebühren für weitere Wege und Service eingeführt, die Automatisierung verbessert und die Kosten bei der Kundengewinnung gesenkt werden. Durch die Maßnahmen verspricht sich der Konzern basierend auf den 2021er Zahlen eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 1,15 Milliarden Euro, wie der Investorenpräsentation zu entnehmen ist.

Der DAX-Konzern will 2022 bis zu 525 Millionen Euro in das "Integrated Verticals"-Geschäft investieren, in dem das Quick-Commerce-Schnell-Liefergeschäft aus lokalen Lagerhäusern (Dmarts) angesiedelt ist. Damit soll in den Lagerhäusern eine für Profitabilität kritische Größe erreicht werden.

Delivery Hero hatte am Montagmorgen bereits angekündigt, 2023 operativ einen Gewinn zu erzielen, konkretere Details zur Erreichung dieses Ziels aber noch nicht genannt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.