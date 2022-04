Stuttgart (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur russischen KriegsführungWas in der Ukraine geschieht, hat eine lange, überaus unselige Tradition. Ob im Inland wie in Tschetschenien, ob im Ausland wie in Syrien - exzessive Gewalt gegen Zivilisten war in den vergangen 25 Jahren stets ein besonders hässliches Wesensmerkmal russischer Kriegsführung. (...) Putin und seine Handlanger in Regierung und Militär gehören vor den Internationalen Strafgerichtshof. Zwar spricht wenig dafür, dass sie dort je zur Rechenschaft gezogen werden, aber das galt einst auch für die Präsidenten Liberias oder der Serben-Republik in Bosnien, Charles Taylor und Radovan Karadzic. Von internationalen Tribunalen rechtskräftig verurteilt, sitzen beide in Gefängniszellen. Das lässt zumindest hoffen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5188737